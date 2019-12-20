Водные ресурсы части территорий России могут вырасти на 8-10% в связи с изменением климата в XXI веке, при этом на промышленно развитых и плодородных землях водообъём может наоборот упасть на 8%. Такие выводы следуют из государственного доклада Минприроды «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году» (имеется в распоряжении NEWS.ru). Между тем, по мнению сенатора Геннадия Орденова, в плодородных регионах наша страна к климатическим переменам административно-экономически пока что готова наихудшим образом.

Согласно оценкам экспертов ведомства, в большинстве регионов РФ следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. Вместе с тем, в нескольких густонаселённых субъектах Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, ожидается уменьшение годового стока рек от 5 до 15%.

По выводам доклада Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в целом для России наиболее вероятно увеличение объёма водных ресурсов на 8-10%. В документе также уточняется, что на подавляющей части страны в первой половине XXI века произойдёт уменьшение их внутригодовой неравномерности.

Serguei Fomine/Global Look Press

С одной стороны с выводами доклада можно согласиться. С другой стороны — то, что Россия прирастёт водными ресурсами в XXI веке, звучит, как то, что мы будем жить при коммунизме. Ведь по данным исследований, на самых плодородных территориях страны (Крым, ЮФО, юг Западной Сибири) водность наоборот упадёт на 5-8%. Уже сегодня там испытывается дефицит водных ресурсов. Но ведь при любой убыточности такими ресурсами, пусть они и возобновляемые, — ими надо уметь управлять. Всё-таки нужно понимать, что это — иссякаемые ресурсы. Геннадий Орденов член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Между тем, по его словам, прогноз на полвека вперёд вряд ли можно считать достоверным, поскольку тот же Гидромет частенько ошибается в месячных сценариях по тем же водным ресурсам.

Например, в 2019 году паводок на нижней Волге был плачевный и неудовлетворительный для рыбо- и сельскохозяйственного комплексов. Всё лето оказалось засушливое. Осенью же случился осенний паводок. Это как раз и иллюстрирует слабость экспертной аналитики и прогнозов ведомства в краткосрочной перспективе, отметил сенатор.

Если же в ближайшее время водность повысится, то нужно наперёд позаботиться о состоянии гидротехнических сооружений. Ведь по той же Сибири в этом году у нас уже были негативные примеры в Иркутской области, напомнил Орденов.

Он полагает, что от увеличения объёма водных ресурсов в России на 10% из-за изменения климата бед будет больше, чем радостей. Наша вечная мерзлота начинает потихоньку таять, а это значит, что проблемы не за горами. Пострадают в первую очередь газо- и трубопроводы, поскольку при таянии происходит деформация почв, объясняет член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Кроме того, по его словам, в РФ каскады водохранилищ не имеют сегодня достаточных регулирующих ёмкостей для нужд ГЭС, рыбных хозяйств и сельхознужд.

Serguei Fomine/Global Look Press

И действительно, как следует из доклада, за последние годы водные проблемы существенно обострились в связи с антропогенными изменениями речного стока и бесхозяйственностью. В наиболее обжитых районах страны не осталось крупных рек, не нарушенных хозяйственной деятельностью, причём как на водосборах, так и в руслах.

Существенное влияние на сток и качество воды оказали: агротехнические лесомелиоративные мероприятия, урбанизация, в результате которой сотни квадратных километров поверхности земли в каждом городе покрылись асфальтом, а также оросительные и осушительные мелиорации, охватившие ныне площади во многие миллионы гектаров, зарегулирование стока большим числом водохранилищ, значительные заборы воды на ирригацию, промышленное и коммунальное водоснабжение, и, наконец, — сброс загрязнённых вод в водоисточники.

По мнению аналитиков, в ряде промышленно развитых районов страны (Москва, Санкт-Петербург и др.) интенсивная эксплуатация подземных вод вызывает постоянное снижение их уровня до 1 метра в год. Так называемые воронки депрессии (ослабление напора) в зонах сосредоточенного водоотбора подземных вод развились уже на площади в сотни квадратных километров. В этих местах ухудшается качество подземных вод, отмечается подсос морских вод к водозаборам (например, в Крыму), просадки земной поверхности, активизируются карстовые процессы.

В Минприроды уверены: во многих районах нашей страны назрела необходимость в мероприятиях по искусственному восполнению подземных вод и управлению их качеством и использованием.