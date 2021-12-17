Пенсионерам проиндексируют выплаты и льготы в 2022 году

В следующем году повысят пенсии госслужащим, военным и силовикам. Им также увеличат социальную часть выплат. Кроме того, переезжающим из села в город назначат льготы. С 1 августа работающим пенсионерам также насчитают выплаты с учётом пенсионных баллов, накопленных за год. Максимальная сумма прибавки будет составлять 296,58 рубля, сообщается на сайте правительства России.

С 1 апреля проиндексируют социальную часть пенсии на 7,7%. Эти деньги направят тем, кому не хватило пенсионного стажа для получения страховой выплаты. Пенсии для пожилых людей составят 6401,1 руб. Государственная пенсия с середины весны также поднимется на 7,7%. Такая выплата положена тем, кто работал в сфере госслужбы.

Военным и силовикам проиндексируют пенсии с 1 октября на 4,3%. Надбавку получат военнослужащие, сотрудники МВД, ФСИН, Росгвардии и другие.

С 1 января при переезде в город пенсионерам также вернут «сельскую» надбавку — льгота полагается тем, кто работал в посёлках 30 и более лет. Сумма составляет 25% от фиксированной оплаты к страховой пенсии.

Ранее сообщалось о предложении депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести зарплаты и пенсии для одного из родителей в многодетных семьях. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Размер ежемесячной выплаты, по мнению депутата, должен соответствовать средней заработной плате по региону, в котором проживает семья.