В 2020 году в России упали объёмы добычи нефти

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В минувшем году в России снизились объёмы добычи нефти и газового конденсата. Они упали на 8,6% и составили 512,68 млн тонн в год.

Сокращения добычи произошли в соответствии с соглашением ОПЕК+, в котором участвует Россия. Как следует из информации, предоставленной Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в декабре общая добыча нефти упала на 11,1% — до 42,5 млн тонн.

В частности, снизили объёмы основные нефтегазовые компании страны. С начала года «Роснефть» сократила добыч на 12,3%, «Лукойл» — на 10,6%, «Сургутнефтегаз» — на 9,9%, «Газпром нефть» — на 6,2%, «Татнефть» — на 12,7%, «Новатэк» — на 0,5%.

Отмечается, что с начала года операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата с начала года на 4,1: — до 14,1 млн тонн.

Снизились и объёмы экспорта нефти. По сравнению с предыдущим годом они оказались меньше на 12,7%, составив 232,5 млн тонн. Если же оценивать объёмы поставок в страны дальнего зарубежья, то снижение оценивается в 15,9% — до 17 млн тонн. В ближнее зарубежье упал на 8,6% до 1,55 млн тонн. Вместе с тем транзит нефти сократился с начала года на 0,7% до 19,7 млн тонн.

Как ранее писал NEWS.ru, власти России и Белоруссии согласовали график поставок нефти по трубопроводам на первый квартал 2021 года. Предполагается, что на белорусские НПЗ доставят 4,5 млн тонн нефти. Из этого объёма «Роснефть» поставит 2,1 млн нефти, ЛУКОЙЛ — 0,72 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 0,65 млн тонн, «Газпром нефть» — 0,343 млн тонн, «Татнефть» — 0,3 млн тонн.