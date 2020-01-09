В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Двушка в большинстве городов РФ с населением свыше 300 тысяч стоит 17,6 тысяч руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали на 6,7% — аренда такого жилья стала обходиться в 12,6 тысяч руб. в месяц. Такие данные приводятся в исследовании федерального сервиса объявлений «Мир квартир».

Наиболее существенный рост ставок аренды в 2019 году отмечался в городах ближнего Подмосковья (в радиусе 15 км от МКАД) — в среднем на 15–16%. Рост цен в городах-спутниках, по оценке аналитиков, связан с улучшением транспортной доступности.

В общей сложности в прошлом году «однушки» подорожали практически по всей Необъятной — в 65 городах из 70 исследуемых, хотя в 5 — наоборот — подешевели. Особенно взлетели цены в Новокузнецке, Череповце, Астрахани, Воронеже, Ярославле, Чебоксарах, Якутске, Оренбурге, Омске и Махачкале.

Десятку с самым стремительным ростом ставок составили по большей части города с дешевой арендой квартир, отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. По его мнению, это свидетельствует о том, что «они начинают ценить себя всё больше». Если год назад в 27 городах с населением более 300 тысяч человек можно было снять «однушку» дешевле 10 тысяч рублей, то к концу 2019-го их осталось всего 14.

Также подешевели съёмные однокомнатные квартиры в Саратове, Сочи, Пензе, Симферополе и Липецке, да и то не сильно — всего на 3-9%. В общей сложности средняя однокомнатная квартира по России сейчас сдаётся за 12,6 тысяч рублей в месяц, что на 6,7% больше, чем в прошлом году.

«Двушки» подорожали более всего примерно там же, где и «однушки», только в «горячую десятку» вошли ещё Владивосток, Архангельск, Магнитогорск и Набережные Челны. Падение цен затронуло 10 городов из 70: Брянск, Симферополь, Липецк, Сочи, Севастополь, Саратов, Нижний Новгород, Уфу, Пензу, Нижний Тагил. Цены упали на 1-9%.

В числе аутсайдеров можно увидеть города Крыма и Сочи. Это свидетельствует о том, что собственное население курортов, а именно оно в основном и берет квартиры в долгосрочную аренду в низкий сезон, по-прежнему не обладает достаточной платежеспособностью, заметил Луценко.

В настоящее время средняя по всем городам двухкомнатная квартира стоит 17,6 тысяч рублей в месяц (+7% за год). Наёмные трехкомнатные квартиры выросли на 22-25% выросли в цене в Архангельске, Омске, Сургуте, Махачкале, Воронеже, Волгограде, Томске, Тюмени, Череповце и Набережных Челнах. В 10 городах стоимость упала, хотя всего на 1-7% (в Нижнем Новгороде, Брянске, Севастополе, Белгороде, Саратове, Калуге, Симферополе, Саранске, Кирове и Липецке). Среднюю по стране «трешку» теперь можно снять за 23,6 тысяч рублей в месяц (+4,8% по сравнению с 2018 годом).

По мнению Павла Луценко, рост цен на новостройки и квартиры вторичного рынка, произошедший в прошлом году, поставил многим покупателям заградительную планку, заставив надолго отбросить мысли о покупке жилья и обратиться к традиционной аренде, так как ежемесячные выплаты выгоднее ипотечных взносов.

По прогнозам исследователей «Мира квартир», в наступившем году ставки аренды на все типы квартир продолжат расти, хотя рост будет постепенным.

Аренда в общей сложности можно сказать приросла за последнюю пару лет. Однако цены ещё не дотянулись до того что было пять лет назад. Аренда сейчас по всей России ниже чем была пять лет назад. В целом же рост можно сказать незначительный. Иван Солдатенков независимый эксперт по недвижимости независимый эксперт по недвижимости

По его мнению, цены изменились только для «однушек» и «двушек», так как «трёшки» сдаются дольше и реже. Хотя, по большому счёту, полагает он, у эконом-класса ценовых подвижек особых не случилось. Большие же квартиры — трёхкомнатные — во все времена растут медленно, так как большинство предпочитает брать «на прокат» всё-таки 1-2-х-комнатные квартиры, подчеркнул аналитик.

При этом, существенно дорожает бизнес-класс, отмечает Солдатенков. В последнее время, говорит он, компании больше придерживаются стратегии покупки квартир, нежели долгосрочной аренды, поскольку такой вариант является более рентабельным с точки зрения перспективной затратности, даже с учётом ремонта и комфортной отделки жилья.

Кроме того, добавил независимый эксперт по недвижимости, несмотря на то, что жилья в крупных городах стало строится больше, на цену, тем не менее, такая ситуация не сильно влияет, резюмировал эксперт.