«Уже обожглись»: названа опасность низкой ставки по льготной ипотеке Финансовый омбудсмен Медведев: снижение ставки по льготной ипотеке нужно анализировать

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Снижение ставки по льготной ипотеке может привести к росту стоимости жилья, сообщает INFOX.ru. Подобные решения нужно тщательно анализировать, объяснил финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина. Тот в свою очередь призвал снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых с 12%.

Мы уже обожглись один раз на низкой ставке. Тогда она была, кажется, 6,5%. В прошлый раз это привело к подорожанию строительных материалов, к тому, что поднялись ставки налогов на недвижимость, — предупредил Медведев.

Владимир Путин также порекомендовал продлить льготную программу до конца 2022 года. Он подчеркнул, что власти страны будут принимать все меры по поддержке граждан и бизнеса. По словам Путина, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас «экономика РФ стабилизируется, инфляция замедляется, а цены возвращаются к своим показателям».

Увеличена максимальная ставка по льготной ипотеке до 12% годовых была 30 марта. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин.