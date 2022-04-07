«Увидим товарный коллапс»: названы риски искусственного укрепления рубля

Искусственное укрепление рубля может привести к товарному коллапсу в России, предупредил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. В пресс-центре НСН он объяснил, что рубль укрепляется из-за действующей экономической модели.

Основная причина укрепления рубля — та модель, которую мы сейчас имеем. Экспортёры продают 80% выручки на рынке. Плюс ко всему рухнувший импорт приводит к тому, что бизнес не выкупает текущую экспортную выручку. Соответственно, через два-три месяца мы увидим товарный коллапс в нашей экономике. Если цепочки по импорту не восстановятся, у нас всё будет здесь не очень позитивно, — сказал Кабаков.

Он добавил, что переход на рублёвые расчёты за газ — «фактически приговор для металлургов». Потоки концентрируются в одном банке, Минпромторг хочет определять маржинальность торговли, и всё это, по мнению Кабакова, ведёт в какой-то «квази-СССР». В систему с госпланом и определением маржинальности всех экономических субъектов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что курс рубля не отражает реального положения дел в экономике РФ. По её мнению, в условиях ограничений операций России и Центробанка в отношении россиян проводить операции с валютой, оценивать ситуацию по стоимости рубля нельзя, так как установленная стоимость не отражает его ценности.