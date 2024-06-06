«Увидим другое партнерство»: Поспелов о создании новой финансовой системы Поспелов: России необходимо создать собственный расчетный инструмент

Фото: Арсений Кац/Росконгресс

Сергей Поспелов

Ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о важности создания в России собственного расчетного инструмента. Пока, по его словам, остается необходимость измерять мировую экономику в американских долларах, передает с полей форума корреспондент NEWS.ru.

Мы сегодня вынуждены измерять мировую экономику в долларах. <...> Наша задача на ближайшее время <...> создать свою финансовую систему, свою расчетную единицу. <...> Это будет не общая валюта, это будет общий расчетный инструмент. Когда это произойдет, мы увидим совершенно другое евразийское партнерство, — подчеркнул Поспелов.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что одной из основных задач экономики России в ближайшие годы является лидерство в технологической сфере. Кроме того, к планам относятся развитие рынка капитала и обеспечение глобальной открытости.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ключевым вызовом следующих шести лет в экономике страны станет развитие в условиях нехватки трудовых ресурсов и поддержка инвестиционной активности в условиях меняющейся налоговой системы и высоких процентных ставок.