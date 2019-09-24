В дилерских центрах активизировались рекомендации покупателям новых автомобилей не затягивать с намеченными приобретением. Цены на личный автотранспорт могут в ближайшие месяцы увеличиться. Главная причина удорожания — уже не раз озвученное в текущем году намерение правительства поднять утилизационный сбор.

Размер утиль-сбора может подняться, по самым скромным подсчётам, как минимум на 80%. Понятно, что покупатели авто не в восторге от такой перспективы, так как прошёл только год с момента последнего повышение, что не замедлило сказаться на ценах на автомобили.

Подоплёка введения утилизационного сбора в том, что Россия, вступив в ВТО, уменьшила таможенные пошлины на ввоз автомашин до 15%. Хотя при вступлении в организацию этот показатель был на отметке 25%. Однако ожидаемой доступности в цене импортируемых в Российскую Федерацию авто не произошло. Более того, снижение пошлин привело к росту цен и на отечественные модели.

Инициатор нового повышения сбора — Минпромторг, он и составил предложения и уже направил их в правительство. Если кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым согласится с инициативой, то она вступит в действие уже с 1 января 2020 года. Ключевой аргумент ведомства, возглавляемого Денисом Мантуровым, — новый ценовой уровень утиль-сбора необходим для поддержания нагрузки на авто-импорт вслед за снижением ввозных пошлин, произошедшим в сентябре.

Явный плюс данной меры, как подсчитали правительственные эксперты, — более 39 млрд рублей в бюджет от роста утиль-сбора в 2018 году. Именно эти данные фигурируют в пояснительной записке к проекту бюджета 2019 года.

Поднятие ставок нового сбора прогнозируется свыше 120%. В то же время, глава Минпромторга 10 сентября заверил журналистов, одновременно попытавшись успокоить автомобильное сообщество РФ, что доля утилизационного сбора будет сохранена в стоимости автомобилей не более чем в 1,5-2%.

Планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. Денис Мантуров глава Минпромторга

Ситуацию для News.ru прокомментировал председатель «Движения автомобилистов России», депутат Госдумы I–IV созывов Виктор Похмелкин. По его мнению, распространение информации, что цены на автомобили будут расти, имеет под собой цель — стимулировать покупку авто.

Причём покупать — именно сейчас, в осенние месяцы, до конца года. Стопроцентной уверенности в том, что подорожание действительно произойдёт, ни у кого из автомобильных экспертов, думаю, нет. Я же вижу в этом шаге тактический приём автопроизводителей, которому для законченности предпринятого действия просто не хватает рекламного слогана «Давайте спешите, иначе с января будет дороже». Виктор Похмелкин председатель «Движения автомобилистов России»

Однако теоретически он допустил возможное повышение, но на сегодня цены на автомобили и без того настолько высоки, что покупательская способность граждан просто не выдержит очередного удорожания транспортного средства и задирать их ещё дальше — рисковать серьёзными осложнениями на отечественном авторынке.

Привязку же в этих прогнозах к началу 2020 года Виктор Похмелкин объясняет сложившейся практикой, при которой машины, нереализованные в прошлом году, продаются в начале текущего с дисконтом.

Я, например, предпочитаю покупать автомобиль примерно в феврале — марте и стараюсь выбирать именно те модели, которые годом раньше выпущены. Конец зимы — начало весны — в этот период самые выгодные условия, — отмечает эксперт.

Как полагает экс-депутат ГД, чтобы сбалансировать ситуацию в своих интересах, автопроизводители и дилеры и вбрасывают сейчас в паблик подобную информацию.

Что же касается увеличения утилизационного сбора, то и без замаячившего повышения цен на автомобили оно, по его данным, должно произойти. При этом глава движения «Автомобилисты России» высказал сомнения в рыночном характере данной инициативы по росту цен.

Если он осуществится, то он быстро подтвердит свою ошибочность и ещё больше оттолкнёт от рынка потенциальных приобретателей автомобилей. Тем более, появляются альтернативы прежним механизмам покупок — тот же каршеринг, — сказал он.

В этой связи Похмелкин заявил о необходимости снижать цены на авто в России, стимулировать и поддерживать спрос на приобретение транспортных средств, чего в реальности пока не нет.

Над текстом работал Алексей Голяков