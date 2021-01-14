Утверждён график строительства газопровода «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/70e2a8aa-5747-11eb-8dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» в датских водах планируют строить с 25 января и почти до конца мая.

Согласно представленному графику, в мае стартует укладка газопровода в водах Германии. Страна уже выдала соответствующее разрешение, общая протяжённость прокладываемого участка составит порядка 30 километров.

Компания — оператор «Северного потока — 2» собирается завершить строительство газопровода уже в июне 2020 года. Как ожидается, работы начнутся 15 января, передаёт РИА Новости.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее NEWS.ru писал, что советник выигравшего президентские выборы в США Джо Байдена по внешней политике Николас Бёрнс считает, что действие санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» нужно приостановить.