Поглощённые сланцем: в США началась скупка нефтяных компаний

Вслед за волной банкротств американских сланцевиков, в США обозначилась новая тенденция — поглощение одних нефтедобывающих компаний другими. На этой неделе было объявлено сразу о двух крупных сделках на общую сумму $17 млрд. Между тем слияния и поглощения в нефтяной отрасли не смогут увеличить добычу сырья в Штатах, полагают эксперты. Сейчас это лишь способ выживания, а не наращивания производства. Стоит ли ждать возвращения сланцевого бума, разбирался NEWS.ru.

В США началась активная консолидация нефтяной отрасли — покупка одних производителей другими. Так Pioneer Natural Resources заключила соглашение о покупке компании-конкурента Parsley Energy. По условиям соглашения, Pioneer приобретёт все выпущенные в обращение акции Parsley на сумму примерно $4,5 млрд.

При этом общая сумма сделки, включающая также долг Parsley, который взяла на себя Pioneer, составит порядка $7,6 млрд. Покупку, которую уже одобрили советы директоров обеих компаний, планируется окончательно оформить в первом квартале 2021 года. Исходя из данных за второй квартал этого года, добыча новой компании составит 558 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки или 328 тысяч баррелей сырой нефти.

Несколькими днями ранее поступила информация о другой сделке. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний США ConocoPhillips достигла соглашения о приобретении Concho Resources. Здесь сумма сделки оценивается в $9,7 млрд. Общая стоимость объединённой компании составит порядка $60 млрд. Она станет крупнейшей независимой нефтегазовой компанией в США, которая будет добывать более 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В список недавних покупок в американской нефтяной отрасли можно добавить приобретение компанией Chevron за $5 млрд Noble Energy. А также слияние Devon Energy и WPX Energy — сделка стоимостью $2,56 млрд.

Mark Hertzberg/Global Look Press

В период турбулентности слияния и поглощения — типичные процессы для американского рынка, отмечает руководитель отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. По его словам, это связано с тем, что небольшие компании оказались в сложной экономической ситуации и у них не хватает средств для выплаты долгов и ведения текущей операционной деятельности.

Крупные игроки, увидев более-менее привлекательный актив, хотят его заполучить, чтобы потом, когда рынок стабилизуется, извлекать из него прибыль. Часто решение по покупкам связано со структурой бизнеса. Например, если в каком-то регионе у компании мощности по добыче подходят к концу, желательно приобрести дополнительные активы. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Слияния и поглощения — естественная реакция нефтяной отрасли, которая столкнулась со снижением цен на нефть, давлением инвесторов и общим ухудшением экономической ситуации, отмечает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, компании пытаются таким образом оптимизировать свою деятельность, покупая конкурентов, объединяя технологии, сокращая корпоративные издержки.

Пока консолидация активов происходит в пределах сланцевого бассейна Permian, расположенного в штатах Техас и Нью-Мексико. Однако, по мнению аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, этот процесс может распространиться и на другие добывающие регионы США.

Несмотря на то что крупным игрокам легче противостоять кризису, слияния и поглощения в американской сланцевой отрасли вряд ли позволят заметно нарастить добычу нефти, полагают российские эксперты.

Консолидация — скорее способ пережить тяжёлые времена, нежели попытка запустить новую волну сланцевого бума. В краткосрочной перспективе этот процесс никак не скажется на объёмах добычи. Для увеличения производства в первую очередь должны вырасти цены на нефть — это основной драйвер. Так, например, было в 2015–2016 годах, когда отрасль быстро развернулась и добыча резко пошла вверх. Марсель Салихов научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По словам эксперта, сам процесс консолидации говорит о том, что американская нефтедобывающая отрасль находится в тяжёлом положении. Буровая активность с лета остаётся на очень низком уровне. У производителей при текущих ценах на нефть нет возможности расширять свою инвестиционную активность. Они уже сократили всё, что могли, и сейчас ожидают восстановления цен. Если посмотреть, что говорят руководители нефтяных компаний, больших планов по поводу роста добычи нет ни у кого, отметил эксперт.

Хоть с поглощениями, хоть без, главный фактор — это мировые цены на нефть. Если стоимость сырья не увеличится, независимо от того, кому принадлежат добывающие активы, роста производства не будет. Например, есть проект, который может работать, когда сырьё стоит $50 за баррель. Пока не будет таких котировок, он не пойдёт в эксплуатацию, — поясняет Вячеслав Кулагин.

По его словам, сланцевого бума в ближайшие несколько лет ожидать не стоит. Восстановление нефтяного рынка потребует длительного времени, плюс есть дополнительные возможности для увеличения добычи у участников соглашения ОПЕК+.

В настоящее время нефть на мировом рынке стоит чуть выше $42 за баррель марки Brent. Чтобы добыча в США вернулась к росту, цены должны быть в районе $50–60 за баррель, считает Марсель Салихов. Однако с учётом надвигающейся второй волны COVID-19 котировки, скорее всего, так и останутся в диапазоне $40–45 до конца года, полагает эксперт.

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Скромная добыча

Добыча нефти в Соединённых Штатах за последнюю неделю снизилась на 600 тысяч баррелей в сутки — до 9,9 млн. Таковы данные Управления энергетической информации Минэнерго США. Коммерческие запасы сырья при этом снизились на 1 млн баррелей — до 488,1 млн.

Производство сдерживает низкий уровень цен на нефть, считает Вячеслав Кулагин.

Летом цены восстанавливались после провала, поднимаясь до $45 и выше. Но последний месяц мы видим более тревожную динамику котировок, которые уходили и ниже $40. Также ослабились ограничения в рамках ОПЕК+, страны увеличили добычу и места для другой нефти на рынке становится всё меньше, — отметил специалист.

Тем не менее в начале октября Минэнерго США увеличило прогноз средней по 2020 году добычи нефти в стране на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,45 млн, и на 10 тысяч баррелей в сутки на 2021 год — до 11,09 млн.

Я согласен, что в следующем году добыча в США продолжит снижаться, ведь буровая активность остаётся на низком уровне. Ожидать сейчас сланцевого бума не приходится. Раньше добывающие компании привлекали средства на наращивание производства, много бурили, даже если это не очень окупалось. Но последнее время инвесторы давят на компании, настаивая на том, что нужно уже зарабатывать, — отметил Марсель Салихов.

Вячеслав Кулагин полагает, что в этом году средняя добыча нефти в Штатах может опуститься до 11 млн баррелей в сутки. Причина — ухудшение ситуации с COVID-19 и возможные новые ограничения на этом фоне. Резкого роста спроса ожидать не стоит, а следовательно не стоит ждать и заметного роста цен и добычи, подытожил эксперт.