Утилизаторы попросили Мишустина запустить мусорную реформу с 2022 года

Ассоциации утилизаторов «Клевер», а также стеклотарных заводов «СтеклоСоюз» обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой запустить концепцию расширенной ответственности производителей с 2022 года. Реформа предполагает, что производители с этого момента сами будут отвечать за утилизацию товаров и платить экосбор, пишут «Известия».

Представители ассоциации «Клевер» отмечают , что рост объёмов захоронения отходов вместо их полной переработки наносит экономический ущерб государству. Так, с 2015 года на свалках накопилось сырьё, которое не возвращено в оборот, на сумму 275 млрд рублей. Его возврат как раз и предусматривает реформа.

Минприроды уже поддержало запуск реформы с 2022 года, но крупный бизнес и Минэкономразвития настаивают на запуске реформы с 2024 года. Позиция бизнесменов объясняется из незаинтересованностью в возложении дополнительной финансовой нагрузки, как предполагают в ассоциации.

Подобное противопоставление собственных экономических интересов интересам государства и общества едва ли можно признать допустимым, — говорится в обращении к Мишустину.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). В новой редакции РОП указывается, что предприниматели смогут реализовать возложенные на них обязанности путём заключения договоров с организацией-утилизатором или через утилизацию на собственных мощностях.