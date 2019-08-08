https://static.news.ru/photo/27376bd2-b9cd-11e9-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбербанк запустил услугу по снятию наличных при совершении покупок на кассах в торговых точках на отдалённых территориях в 76 субъектах РФ.

Данная услуга позволяет россиянам иметь доступ к наличным средствам там, где нет банковских автоматов. Сервис будет реализовываться на базе эквайринга Сбербанка в партнёрстве с торговыми предприятиями.

Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как писал News.ru ранее, исследование «Ромира» показало, что для снятия наличных и оплаты покупок россиянам хватает одной карты. Большинство (58%) держателей имеют лишь одну карту, их число ещё немного уменьшилось по сравнению с 2015 годом — тогда их было 53%. В 2012 году большинство респондентов сообщали, что имеют две-три карты.