Ущерб от коррупции в 2021 году составил 13 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/0cbc77da-c87f-11eb-a851-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала текущего года в России арестовали имущество коррупционеров на сумму 13 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Данная сумма изъята для возмещения причинённого коррупционными преступлениями ущерба. Кроме того, были изъяты денежные средства и ценности на сумму 1,4 млрд рублей, подследственными добровольно возмещён ущерб в размере 6,9 млрд рублей.

Отмечается, что с начала года в суд было направлено 2214 уголовных дел о коррупции, 1486 из которых были заведены по фактам взяточничества. В качестве обвиняемых по направленным в суд делам привлечено 1411 должностное лицо.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркнул, что по всем делам коррупционной направленности необходимо достигать полного возмещения причинённого ущерба.

Ранее сообщалось, что с января по апрель текущего года число коррупционных преступлений в России выросло на 20,9%. Согласно подсчётам, общий ущерб от таких преступлений составил 22,9 млрд рублей.