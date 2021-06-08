Ущерб от коррупции в 2021 году составил 13 млрд рублей

С начала текущего года в России арестовали имущество коррупционеров на сумму 13 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.
Данная сумма
Отмечается, что с начала года в суд было направлено 2214 уголовных дел о коррупции, 1486 из которых были заведены по фактам взяточничества. В качестве обвиняемых по направленным в суд делам привлечено 1411 должностное лицо.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркнул, что по всем делам коррупционной направленности необходимо достигать полного возмещения причинённого ущерба.
Ранее сообщалось, что с января по апрель текущего года число коррупционных преступлений в России выросло на 20,9%. Согласно подсчётам, общий ущерб от таких преступлений составил 22,9 млрд рублей.