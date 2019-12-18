https://static.news.ru/photo/32a9cc48-220b-11ea-b762-fa163e074e61_660.jpg Авианосец "Адмирал Кузнецов" Фото: ru.wikipedia.org/Mil.ru, CC BY 4.0

Ущерб, причинённый пожаром авианосцу «Адмирал Кузнецов», оценили в 95 млрд рублей, что сродни стоимости нового корабля. Эксперты посчитали не только повреждения конструкций авианосца, но и горевшее ремонтное оборудование, травмы, полученные военными и специалистами в ходе тушения огня.

Причиной возгорания на «Адмирале Кузнецове» стала искра от сварочных работ. Сейчас несколько комиссий разбираются в произошедшем, сообщает «Коммерсант». Искра попала на мусор в трюме, огонь оттуда перекинулся на кабели, предполагают специалисты.

Восстанавливать корабль будут специалисты ОСК, которые демонтировали почти всё оборудование с авианосца. Ранее корабль планировалось передать им для проведения модернизации энергосистемы и вооружения по контракту, стоимость которого составляет порядка 65 млрд рублей. Этим же контрактом предусмотрено строительство ремонтного дока, на что выделено 23 млрд рублей. Док сейчас строится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) планирует озвучить предварительные результаты расследования пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» через две недели.