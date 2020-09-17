Ущерб мировой экономике от коронавируса оценён в $7 трлн

https://static.news.ru/photo/8cbcbbd6-f8e4-11ea-ad38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duilio Piaggesi/Global Look Press

Оценён ущерб мировой экономике от коронавируса. К концу 2021 года он обойдётся в $7 трл.

Как сообщила газете Les Echos главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун, мировая экономика не спешит восстанавливаться.

С вирусом придётся жить ещё много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности. Это серьёзное потрясение, — цитирует её издание.

Она также добавила, что если некоторые страны прекратят бюджетную поддержку, это ещё больше усугубит ситуацию.

Глубина экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ оказалась меньше, чем в других ведущих государствах. В РФ за второй квартал 2020-го снижение ВВП составило 8,5%, в Соединённых Штатах Америки — 9,5%, в еврозоне — 15%. Российская экономика с июня 2020-го медленно восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией. Но деловая активность пока «приходит в себя» неравномерно, писал NEWS.ru.