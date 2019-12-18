https://static.news.ru/photo/462ecbfa-2199-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Warnack/dpa/Global Look Press

Урожай зерна в России в 2019 году составил 120,6 млн тонн. Такие предварительные данные приводит Росстат.

Ведомство подсчитало полученное зерно в хозяйствах всех категорий — сельхозорганизации, фермеры и население.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2018 году составил 113,255 миллиона тонн, таким образом, урожай в текущем году вырос на 6,5%, - говорится в сообщении Росстата.

Как сообщал ранее NEWS.ru, в ноябре продажи хлеба в России упали на 17% по сравнению с показателями за ноябрь прошлого года. Также отмечается спад продаж макаронных изделий и муки: на 17% и на 9% соответственно. Самый большой спад зафиксирован в столице. Так, в Москве продажи хлеба упали на 21%, макарон — на 20%, муки — на 17%.