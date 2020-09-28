Урожай пшеницы в России к сентябрю стал вторым по объёму в истории

https://static.news.ru/photo/50e9da3e-94d6-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия к середине сентября 2020 года собрала 82,9 млн тонн пшеницы, что является вторым показателем за подобный период в истории после рекорда 2017 года, сообщает Минсельхоз.

Согласно сообщению министерства, к середине сентября урожай пшеницы уже стал вторым по объёму в истории, составив 82,9 млн тонн. При этом объём собранной продовольственной мягкой пшеницы стал третьим за всё время, достигнув 57,7 млн тонн, сообщает « Газета.ру ».

По данным сельскохозяйственной статистики за период, профильные компании и фермеры омолотили 121 млн тонн зерновых различных культур. Урожайность в России составляет 28,8 центнера на гектар.

Как сообщал NEWS.ru, ещё в августе 2020 года агрометеорологи сделали вывод, что урожай зерновых по итогам года будет хорошим. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом специалисты ранее опасались, что сельскохозяйственные и кормовые культуры могут серьёзно пострадать в пяти регионах трёх федеральных округов России из-за засухи и суховеев.

Президент России Владимир Путин, комментируя ранее урожай 2019 года, заявил, что прежние рекорды уже воспринимаются как норма, а ежегодный урожай свыше 100 млн тонн становится тенденцией.

Напомним: Россия поставила абсолютный рекорд по урожаю пшеницы в 2017 году, когда было собрано 86 млн тонн зерна.