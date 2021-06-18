Уровень травматизма на предприятиях за пять лет снизился в два раза

https://static.news.ru/photo/f5ad18d0-d03d-11eb-80e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние пять лет уровень травматизма на российских предприятиях снизился в два раза. Этому способствовало увеличение штрафов и повышение расходов на обеспечение безопасности работников. Об этом сообщает «Коммерсант».

В 2015 году на производстве погибло более двух тысяч человек. Этот показатель сократился за пять лет практически вдвое и к концу 2020 года составил чуть более тысячи человек. За аналогичный период на 30% уменьшились количество тяжёлых травм.

Также в 2015 году значительно выросли штрафы за нарушения техники безопасности, которые сейчас составляют 150 тысяч рублей, что в три раза больше, чем пять лет назад. Кроме того, выросли траты работодателей на безопасность самих работников. Сейчас расходы на одного сотрудника составляют порядка 15 тысяч рублей.

«Выше всего доля рабочих мест с вредными и опасными условиями труда в сфере добычи полезных ископаемых — 55%, на обрабатывающих производствах — 43% и в строительстве — 37%», — отмечают эксперты системы «Актион Охрана труда».

Кроме того, сфера строительства до сих пор лидирует по числу погибших в результате несчастных случаев на производстве. Следом идут сферы металоообработки, сельского и лесного хозяйств.

Ранее аналитики назвали инструмент борьбы против российских компаний. По их мнению, декарбонизация станет этим инструментом.