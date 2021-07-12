Уровень безработицы в столице упал до минимума с апреля прошлого года

Уровень безработицы в Москве упал до 0,55%, став минимальным с апреля прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Чиновник сообщил , что с начала года уровень зарегистрированной безработицы в столице снизился на 0, 77%. За это время работу нашли около 59 тысяч человек, число безработных составляет не более 39,9 тысячи человек.

При этом число вакансий превышает число соискателей более чем в 6,5 раза. Лидером по вакансиям является сегмент оптовой и розничной торговли. Также востребованы рабочие профессии в строительной индустрии и сфере ЖКХ и специалисты IT-направления, спрос на которых превышает предложение почти в 27 раз.

Ранее эксперты сообщили, что самыми высокооплачиваемыми специалистами в России являются руководители компаний по производству теплового оборудования, стоматологи-имплантологи и технические архитекторы по разработке корпоративного мессенджера. Так, генеральный директор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц, стоматологу-имплантологу в частной клинике могут заплатить до 400 тысяч рублей в месяц, технический архитектор может получать до 275 тысяч рублей в месяц, а глава разработчиков приложений для Android и разработчик C++ могут рассчитывать на зарплату в 250 тысяч рублей.