Ураган «Ида» спровоцировал рост цен на нефть

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов сообщил, что торги на бирже в пятницу завершились ростом котировок на нефть. Стоимость выросла на 1,62% из-за урагана «Ида», который разбушевался в США. Об этом пишет Regnum.

Цены растут на протяжении трёх основных торговых сессий. Так цена за баррель нефти марки Brent возросла до $72,58. Дело в том, что доллар начинает слабеть, а из-за разбушевавшегося урагана в Мексиканском заливе добыча «чёрного золота» не представляется возможной — её приостановили.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл также заметил, что стимулирующие программы могут быть свёрнуты до конца текущего года. Тем не менее, он уточнил, что сроки и темпы снижения объёмов покупок облигаций не должны спровоцировать рост процентных ставок.

Ранее штормовой нагон и сильный ветер, которые вызвал мощный ураган «Ида», изменили направление течения реки Миссисипи возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана, о чём сообщил ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перьен. Эксперт объяснил «чрезвычайное необычное» явление сильным ветром, скорость которого превышает 240 километров в час, а также штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.