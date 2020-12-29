Знали прикуп: кто и на чём заработал в 2020 году

В 2020 году банковские вклады показали свою несостоятельность. Сверхнизкие ставки по депозитам были не способны покрыть даже инфляцию. На помощь пришли альтернативные инструменты приумножения сбережений. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, оценили доходность разного рода инвестиций и рассказали, на чём можно было заработать сотни процентов годовых. При этом стоит признать: речь идёт преимущественно о спекулятивном доходе. По-другому заработать не получилось бы, указывают аналитики.

Каких-то 10–12 лет назад многие россияне даже не рассматривали альтернативные банковским вкладам инструменты. Однако 2020 год во многом показал, какие возможности упускают те, кто до сих пор считает депозит (а ещё хуже «матрас») лучшим способом хранения и приумножения накоплений.

Центробанк снижал ключевую ставку в последний раз в июле 2020 года до 4,25% — самого низкого показателя за всю новейшую историю. Напомним, ставка рефинансирования (или ключевая процентная ставка ЦБ) — это процент, под который Центробанк одалживает деньги коммерческим кредитным организациям. «Дешёвые» деньги от ЦБ фактически означают, что банки в деньгах клиентов не особо-то и нуждаются. Следом за ключевой ставкой, как правило, снижаются и ставки по депозитам.

Итог был вполне предсказуем: клиенты банков начали массово закрывать не только рублёвые, но и валютные депозиты, доходность по которым в отдельных случаях была минусовой, то есть вкладчики ещё и доплачивали за то, чтобы их деньги просто лежали в банке. По данным того же ЦБ, с ноября 2019 года по декабрь 2020-го клиенты вынесли из банков $15 млрд.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, у каждого человека своё представление об адекватном соотношении рисков и доходности.

Депозит — это наименее рисковый инструмент, поэтому здесь низкая доходность. Как только вы начинаете мечтать о доходности в 20%, 30%, 100% годовых — готовьтесь проиграть 50–60% от той суммы, которую вы инвестировали. Это нужно понимать. Степан Демура финансовый и биржевой аналитик финансовый и биржевой аналитик

Часть профессиональных инвесторов, а также счастливчики, рискнувшие выйти из зоны комфорта, смогли очень хорошо заработать в 2020 году. И конечно, не благодаря депозитам.

Недвижимость

Одним из основных, а самое главное, довольно выгодных источников альтернативных инвестиций в 2020 году стала покупка жилья. А льготная программа, запущенная весной и продлённая до июля 2021 года, только подогрела ажиотаж на рынке недвижимости. Совершить действительно выгодную покупку удалось лишь тем, кто сделал это вовремя. Дело в том, что на фоне растущего спроса цены на жильё потянулись вверх. По оценкам экспертов, цены на квартиры выросли за год на 10–20%.

«Первичка» в этом году выросла на 10–15%. На этом можно было шикарно заработать при условии понимания того, как грамотно работать с недвижимостью. Верная стратегия могла принести (и принесла тем, кто инвестировал на рынке недвижимости) в этом году 30–40% и даже 50% годовых. Ян Марчинский финансовый эксперт и предприниматель финансовый эксперт и предприниматель

Фондовый рынок

В 2020 году случился бум частных инвесторов в России: поток желающих стать инвесторами стабильно увеличивался от месяца к месяцу. На конец третьего квартала общая стоимость ценных бумаг у частных инвесторов достигла 4,7 трлн рублей, что оказалось на 46% больше, чем год назад, подсчитали в ЦБ. 7,6 млн человек, или 10% экономически активного населения страны, стали инвесторами на фондовом рынке. Одновременно МосБиржа побила рекорд по приросту брокерских счетов физлиц.

Стоит отметить, что в 2019 году российский фондовый рынок был одним из самых прибыльных среди развивающихся стран: рублёвый индекс Московской Биржи вырос за год на 29%, а долларовый РТС — на 45%. При этом 2020 год в этом плане оказался вообще «уникальным», отмечают эксперты.

Шикарный год. Рынок позволял делать сотни процентов годовых на акциях зарубежных и российских компаний. Было и гигантское падение, и гигантский рост, и в обоих случаях можно было хорошо заработать. Условно говоря, это не сделал только ленивый либо финансово неграмотный человек, — комментирует Ян Марчинский.

По оценкам независимого финансового консультанта Натальи Смирновой, инвестиции в акции технологических гигантов FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) в среднем принесли более 60% годовых. А те, кто приобрёл акции компании Tesla, заработали в разы больше — рост за год составил почти 620%.

В 2020 году доход принесла покупка практически любых акций крупнейших компаний 18 марта — во время масштабного обвала рынков. Индексы большинства стран в период со второй половины марта по начало декабря выросли на 50% и более. Наталья Смирнова независимый финансовый консультант независимый финансовый консультант

Все перечисленные инвестиции оказались бы ещё прибыльнее, если бы инвестор, к примеру, на имеющиеся у него в начале года рубли приобрёл американскую валюту, после чего инвестировал исключительно в долларовые активы. С января по начало декабря доллар к рублю вырос почти на 20%, напомнила эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин и золото

Самая популярная криптовалюта в мире в 2020 году установила новый рекорд по общей капитализации — порядка $342 млрд. Для сравнения: суммарная капитализация рынка золота составляет $9 трлн. Цена на биткоин подбиралась к отметке в $20 тыс. За год биткоин вырос в три раза, отмечает Ян Марчинский.

Вообще динамика биткоина весьма показательна: чем хуже ситуация в глобальной экономике, чем больше масштабы пандемии, тем лучше чувствует себя криптовалюта. Это объясняется тем, что на фоне общей нестабильности и обострения кризиса в мировой экономике инвесторы активно ищут возможности для сохранения средств. Снижаются вложения в трежерис (казначейские облигации США) и доллар, растут инвестиции в биткоин и золото.

Если бы зайти в золото в конце марта по цене ниже 1500 долларов за унцию и выйти на пике в начале августа чуть выше 2000 долларов за унцию, за пять месяцев можно было легко сделать 33%, — говорит Наталья Смирнова.

Не инвестиции, а спекуляции

По мнению Степана Демуры, все вышеназванные способы дохода имеют мало отношения к реальным инвестициям, ведь, к примеру, резкому росту стоимости биткоина предшествовал его резкий обвал. То же самое касается акций крупных компаний. Поэтому в данном случае речь, скорее, идёт о спекулятивных операциях.

В России вообще очень непросто заниматься инвестициями, поскольку последние предполагают какое-то определённое, скажем так, будущее. Существенное препятствие для инвестиций в нашей стране — постоянно меняющееся законодательство, несмотря на клятвенные обещания властей ничего не менять, — говорит аналитик.

Недвижимость, по словам эксперта, на самом деле инвестицией никогда не являлась и не может ею являться: некоммерческая недвижимость — это продукт потребления, коммерческая — средство производства. Резко расти, становясь спекулятивным активом, она начинает только под самый конец кредитного цикла, что мы сейчас и наблюдаем, указывает Демура. Одновременно с этим эксперт называет недвижимость очень неликвидным активом, сильно зависящим от экономической ситуации, которая в России постоянно ухудшается.