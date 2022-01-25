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Упал и не отжался: что теперь будет с рублём
Экономика

Упал и не отжался: что теперь будет с рублём

Продолжится ли падение курса российской валюты и как оно отразится на россиянах
20:14, 25 января 2022
Фото: pixabay.com
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«Чёрный понедельник» для рубля рискует обернуться полноценной «чёрной полосой». Накануне российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. Слабые попытки рубля отжаться оказались безуспешными. И уже к вечеру вторника он продолжил торговаться возле отметки в 79 рублей за доллар. Эксперты осторожничают в прогнозах будущего рубля, но смело говорят о вероятном последующем росте цен, в первую очередь — на импортные товары. О причинах и следствиях происходящего — в материале NEWS.ru.

Под гнётом геополитики

Рублю на текущей неделе явно не везёт. Против него сложились сильнейшие факторы, которые двигают его курс неуклонно вниз. Так, к вечеру понедельника доллар впервые с осени 2020 года преодолел отметку в 79 рублей, прибавив 1,7 рубля, евро торговался по 89,5 рубля (+1,6 рубля).

На ситуацию отреагировал Центробанк, который приостановил с 24 января закупки иностранной валюты в пользу Минфина в рамках бюджетного правила. Это позволило рублю отыграть в моменте часть потерь, и доллар ушёл до 78,5 рубля. Но уже на следующий день вернулся практически туда, откуда начал. По состоянию на 16:34 мск во вторник курс доллара на МосБирже вырос до 79,12 рубля.

Совсем не способствуют укреплению рубля масштабные нарастающие скопления войск по обе стороны российско-украинской границы и в Восточной Европе, резкие заявления от России и Запада, невозможность прийти хоть к каким-то договорённостям в многочисленных и разносторонних переговорах, угроза беспрецедентных санкций, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Все эти риски оказались слишком существенными для крупнейшего по размеру активов (а это, к слову, 2,6 трлн долларов) американского банка JPMorgan, который полностью вышел из рубля, признав, что закрывает все «оставшиеся длинные рублёвые позиции с убытком». Это тот самый JPMorgan, что ждал укрепления рубля до 71 за доллар к июню 2022 года и утверждал, что российская валюта сильно недооценена. Хотя с последним утверждением нельзя не согласиться.

Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу, — говорится в записке аналитиков банка для клиентов.

Иностранные инвесторы начали избавляться от рублёвых активов ещё в октябре. По итогам года российский госдолг потерял 3,4 млрд долларов, а вложения в акции сократились на 13 млрд долларов, свидетельствуют данные Центробанка. С начала 2022 года рубль обесценился на 5,4% к доллару, возглавив «хит-парад» худших валют развивающихся стран. Не спасли «деревянный» ни рекордные за семь лет цены на нефть, ни двукратный рост доходов от экспорта газа, ни беспрецедентный в истории приток нефтедолларов в экономику — 120 млрд. Увы, но экономика ушла далеко на задний план, уступив место чистой политике.

Упал и не отжался: что теперь будет с рублёмNEWS.ru

Цены на старте

Доктор экономических наук Никита Кричевский напоминает, что 25 числа месяца, следующего за отчётным (в данном случае декабрём), уплачиваются самые ёмкие налоги — НДС и НДПИ. Как правило, в такие дни рубль укрепляется, так как экспортёры для уплаты налогов продают валюту. Однако не в этот раз.

Рубль падает без попыток отжаться. ЦБ в нерешительности: если продать валюту и сбить ажиотаж, то проданная валюта тут же утечёт. А если не сбивать ажиотаж, то через неделю начнётся движение цен. Разгон инфляции как на росте издержек, так и на ожиданиях, — рассуждает Кричевский в своём Telegram-канале.

Плохо помогают рублю позитивные для него факторы, признаёт Гойхман. В их числе он называет налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами для рублёвых платежей в бюджет и срочно объявленный отказ Минфина от покупок валюты по бюджетному правилу.

Данные драйверы, в обычной ситуации сильные для рубля, сейчас практически игнорируются рынком — не до них, — говорит аналитик.

Минфину сейчас будет выгодно отпускать курс рубля, ослаблять его до 78-79 рублей за доллар, полагает сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Сейчас компании-экспортёры продают валютную выручку, оплачивают налоги в бюджет (получается, что по высокому курсу), и тем самым бюджет получает сверхприбыли. Как только ситуация станет лучше, Минфин и ЦБ продадут валюту, чтобы получить дополнительный профит, — считает она.

А вот население, вероятно, ждёт новое повышение цен — в первую очередь на импортную продукцию и на продукцию, при производстве которой используются импортные составляющие. Причём бизнес наверняка через цены подстрахуется на случай будущих неожиданных курсовых коллизий, замечает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. По её словам, ценовой рост определённо будет значительнее курсового падения рубля.

Упал и не отжался: что теперь будет с рублёмNEWS.ru

При дальнейшем ослаблении рубля стоимость всех товаров, привязанных к доллару и евро, будет расти в среднем на 5–10%, считает Самойлова. Более пессимистичен в этом отношении финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский, по словам которого цены в магазинах будут меняться с катастрофической скоростью и расти не по неделям и дням, а по часам.

Цены будут увеличиваться абсолютно на всю продукцию, которая хоть как-то имеет связь с импортом или вовсе производится и ввозится к нам из других стран, ведь российский рубль будет слабеть не только по отношению к доллару, но и ко всем остальным ведущим валютам мира, — поясняет эксперт.

Дальнейшая девальвация на фоне негативного развития геополитической повестки приведёт к росту цен на многие товары — начиная от зерна, хлеба, мяса и заканчивая автомобилями, бытовой и компьютерной техникой, перечисляет частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Туманные перспективы

По мнению Сидорова, раскручивание темы возможного военного конфликта на Украине для США и ряда стран Еврозоны — отличная возможность отвлечь население от внутренних проблем — высокой инфляции и газового кризиса. Давно испытанный и эффективный метод — направить недовольство граждан на внешнего врага, в данном случае на «агрессивную» Россию. А потому давление будет сохраняться, и новые «просадки» рубля исключать никак нельзя.

Мы вполне можем увидеть в ближайшее время доллар по 80 рублей, а евро — по 90 рублей или дороже, — прогнозирует Сидоров.

Впрочем, делать прогнозы в нынешней ситуации очень непросто, ведь дальнейшую динамику курса российской валюты будут задавать малопредсказуемые триггеры — развитие ситуации с противостоянием России и Запада по поводу Украины, санкционные перспективы и кредитно-денежная политика ФРС.

При неблагоприятном сочетании этих факторов доллар вполне может уйти за 80 рублей, а в случае начала военных действий и реализации санкций в теории можно увидеть и 90 рублей, говорит Гойхман. Но и возврат к 74-75 рублям за доллар вполне возможен, если уйдёт угроза близкой войны и санкций. Многое будет зависеть от нюансов, условий, договорённостей или их отсутствия — одним словом, от того, о чём сегодня не может знать никто.

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