UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт

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Китайская платежная система UnionPay стала лидером по объему трансакций, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report. На UnionPay пришлось 40,03% всех трансакций, на Visa — 38,78%. Таким образом, система из КНР впервые обогнала на рынке дебетовых карт до недавних пор стабильно удерживавшую лидерство систему Visa. Эксперты связали такие изменения на рынке с замедлением показателей внутреннего валового продукта США и ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Также повлиял на ситуацию уход западных игроков из России.

Система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay, — пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Доля дебетовых карт системы Masterсard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала с 39,53% до 21,19%.

Ранее сообщалось, что в странах СНГ с 2022 года выросло число банковских карт на фоне ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом говорит статистика нацбанков Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Киргизии. Годовые темпы прироста были значительно выше, чем в 2021 году, и в большинстве случаев поставили рекорды минимум за пять лет.