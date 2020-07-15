Уникальные российские товары пометят географической маркировкой

https://static.news.ru/photo/3af2930e-c714-11ea-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тульский пряник, оренбургский платок, башкирский мёд и другие товары с августа получат свою маркировку. Этот знак качества в виде двуглавого орла, который означает, что это региональный бренд с уникальным качеством.

Закон, который упростит регистрацию товара по географическому указанию, вступит в силу через две недели. Сейчас региональные бренды регистрируют как «товарные знаки» или оформляют свидетельства о праве наименования места происхождения товара, сообщает Пятый канал.

В августе к этой маркировке добавится и географическое название.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Роскачества при исследованиях неоднократно обращали внимание на товары, наименования которых связаны с определённым регионом, но выпускаемые в совершенно других субъектах страны. Например, при тестировании встречалось «Вологодское масло», произведённое в Челябинске, и башкирский мёд из Ленинградской области.