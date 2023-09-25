Умер Евгений Ясин: что не написали об экс-министре экономики в википедии

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Ясин

25 сентября 2023 года на 90-м году жизни скончался бывший министр экономики России, реформатор и один из основателей Высшей школы экономики Евгений Ясин. Первое, что многие сегодня делают, когда умирает известный человек, — открывают википедию. Но там о Евгении Григорьевиче написана только одна небольшая страница с перечислением дат и фактов. И почти ничего нет о том, как он вместе с первыми лицами СССР менял уязвимую плановую экономику страны на рыночную. То есть о том, как сделал Россию такой, какой мы ее видим сейчас.

Евгений Григорьевич в своих лекциях рассказывал, что родился в 1934 году и отлично помнил сталинские времена. В молодости он верил в советскую экономику, но со временем осознавал ее ошибки и, как искренний патриот (а не как те, кто поддерживает всё и вся), попытался их исправить. Вернее, полностью перестроить жизнь целого государства. Но обо всем по порядку.

От простого мастера до доктора наук, или как будущий ученый чуть не попал в тюрьму

В 1957 году Ясин окончил Одесский гидротехнический институт и в этом же году стал мастером на строительстве моста. Уже в наше время, будучи научным руководителем НИУ ВШЭ, он с иронией рассказывал студентам о теневой экономике в СССР на примере своей работы. О том, как он буквально чуть не попал в тюрьму.

«Я начинал свою карьеру на строительстве моста, сначала в Одессе, а потом в Молдавии. То есть оценивал работы, которые мы выполняли, и после этого выписывал зарплаты в соответствии с существовавшими тогда нормативами. Исходя из того, сколько на операцию тратится времени и как этот труд можно оплатить. Это и было реализацией принципа распределения по труду (социалистический принцип распределения материальных благ между людьми в соответствии с их вкладом в общее дело. — NEWS.ru). Но когда я попробовал выписывать оплату в точности по имеющимся расценкам, выходило, что рабочим нужно сократить зарплату в 2–3 раза. А люди там привыкли к приличным деньгам за квалифицированный труд. Когда приехал нормировщик, он сказал: „Ты что, обалдел?! Ты пишешь столько, чтобы прожить было нельзя! А нужно писать, чтобы было можно“. Я понял, что я дурак и что в этой жизни надо жить по-другому. И написал, что те сваи, с которыми мы работали, были высотой не шесть метров, а 12. Тогда нормировщик опять приехал и сказал: „Ты что, в тюрьму хочешь, где ты видел 12 метров? Ты раскрываешься, чтобы тебя посадить. Пиши, сколько есть, а чтобы выписывать нужные зарплаты, добавляй больше той работы, которую невозможно проверить. Например, переброску песка“. Вот такой была моя школа», — рассказывал Ясин в одной из лекций.

Но долго задерживаться на этой работе Евгений Григорьевич не стал. Уже в 1958-м он стал инженером Проектного института № 3 Госстроя УССР, в 1963-м окончил экономфак МГУ, а с 1965 по 1973 годы был завотделом, а затем начальником лаборатории НИИ Центрального статистического управления (сегодня Росстат). В 1976 году он стал доктором экономических наук и до 1989 года заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Фото: Олег Макаров/РИА Новости Советский экономист, профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР Евгений Григорьевич Ясин

О реформах, которые должны были сделать СССР страной с рыночной экономикой

Плановая экономика, на основе которой Советский Союз существовал вплоть до 1990 года (последний год последней пятилетки), обладала рядом минусов. И одним из главных было то, что объемы производства и цены на товары регулировались властями, а не отражали реальный спрос населения на них. Заводы также могли не уделять внимание издержкам и просто производили сколько тракторов, сколько приказало руководство страны. Иногда, чтобы выпустить нужное количество тех же тракторов, приходилось создавать их, к примеру, без кабин.

В рыночной же экономике предприятие должно считать издержки. И цены устанавливаются не государством, а бизнесом. Что мотивирует последний создавать качественный продукт, который будут покупать.

Минусы плановой и плюсы рыночной экономики были очевидны Ясину и многим другим советским ученым конца 80-х, когда в хозяйстве страны обозначился заметный спад. В результате в 1989 году Ясин стал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. Вместе с будущим создателем «Яблока», а на тот момент молодым экономистом Григорием Явлинским.

И они вскоре вместе с другими экспертами смогли убедить советское руководство в необходимости решительных перемен. Так появилась программа «500 дней», которая предусматривала приватизацию и переход на рыночную экономику. К 1 сентября 1990 года программа и 20 проектов законов к ней были подготовлены, утверждены Верховным Советом РСФСР и представлены на рассмотрение Верховного Совета СССР.

Фото: Алешковский Митя/ТАСС Евгений Ясин

Но в последний момент, как отмечал Ясин, советская власть решила отложить столь радикальные меры, а его и коллег отправили на мероприятие в Токио, чтобы они не мешали. Профессор тяжело переживал этот удар — ему казалось, что глава советского правительства Николай Рыжков, который тоже работал над этой реформой, а затем выступил против нее, был его единомышленником. Потом реформу и вовсе отложили, потому что СССР распался и потребовались уже иные меры.

Тем не менее необходимость перехода к рыночной экономике осознавалась и теми, кто пришел после, а именно — сначала вице-премьером, а затем и главой правительства РФ Егором Гайдаром. И с 1992 по 1994 год он частично воплотил в жизнь программу «500 дней», а именно: создал систему частной собственности, заменил административную экономику рыночной и быстро встроил российские компании в мировую торговлю. Это было важным достижением, несмотря на ошибки, которые совершало правительство Гайдара. Поэтому труд и настойчивость Евгения Ясина и его коллег не пропали даром.

Министр, учитель и системный либерал

В новой России Ясина не забыли, и он продолжил строить карьеру в высших эшелонах власти. С 1992 по 1994 год был советником и экспертом то при правительстве, то при президенте России. С 1994 по 1997 год был четвертым министром экономики РФ. А затем — с октября 1998 по июль 2021 года — научным руководителем Высшей школы экономики.

Что интересно, обычно человек с возрастом становится консервативнее. Но по Евгению Григорьевичу этого не скажешь. Чем он становился старше, тем все больше его карьера уходила дальше от косных советских ценностей к либеральным. Та же Высшая школа экономики до конца десятых годов считалась чуть ли не оплотом либеральной мысли, а ее преподаватели учили студентов не только сложным расчетам, но и свободе личности, ценности человеческой жизни.

С февраля 2000 по октябрь 2019 года Ясин также возглавлял фонд «Либеральная миссия» — площадку для обсуждения рыночных реформ в стране. Интересно, что фонд успел даже побыть иностранным агентом, но потом этот ярлык Минюст снял.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгений Ясин Фото: Станислав Красильников/ТАСС Евгений Ясин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа) Фото: Александр Макаров/РИА Новости Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа) Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Экономист Евгений Ясин с семьей Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Экономист Евгений Ясин с семьей Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время заседания Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время заседания Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека

Вообще, Ясина можно отнести к так называемым системным либералам (пусть и одним из самых смелых). К примеру, если в сентябре 2007 года Ясин входил в оппозиционную партию «Союз правых сил», то тогда же, после утверждения его президентом Владимиром Путиным на пост члена Общественной палаты, Ясин приостановил членство в партии. С одной стороны, он поддерживал оппозиционеров, но при этом в его кабинете среди фотографий с друзьями была и рамка, в которой он стоит вместе с Путиным (в 2012-м получил от него орден за заслуги перед Отечеством III степени).

Или, к примеру, в 2018 году Ясин был доверенным лицом оппозиционного кандидата в президенты Ксении Собчак и с этого же года и до самой смерти — членом президентского совета по правам человека.

Можно искать в этом не самые приятные объяснения, но можно для разнообразия найти и другие. В своих лекциях Евгений Ясин старался объективно оценивать происходившие в истории России события. И даже если кто-то из уже ушедших лидеров государства ему не нравился, он говорил о нем без эмоций и резкой критики, не опускаясь до обид. Просто и, кажется, объективно. Ведь он ученый, который хотел развития своей стране. И если он выбрал для этого системный либерализм и смог добиться экономических и духовных преобразований — что ж, таков был его путь.

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