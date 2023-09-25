Утром 25 сентября скончался либеральный экономист, член СПЧ, экс-глава Министерства экономики РФ и почетный научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Ясин. Ему было 89 лет.
Ясин возглавлял Министерство экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков рыночных реформ в СССР, вместе с Григорием Явлинским участвовал в подготовке программы «500 дней».
В августе сообщалось, что Евгений Ясин был госпитализирован в тяжелом состоянии. Telegram-канал Mash утверждал, что у экc-министра экономики России и первого наставника Эльвиры Набиуллинoй отек гoловного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.
Фото Евгения Ясина — в галерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа)
Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год