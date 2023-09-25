Наставник Набиуллиной, соратник Явлинского: каким был экс-министр Ясин

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Евгений Ясин

Утром 25 сентября скончался либеральный экономист, член СПЧ, экс-глава Министерства экономики РФ и почетный научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Ясин. Ему было 89 лет.

Ясин возглавлял Министерство экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков рыночных реформ в СССР, вместе с Григорием Явлинским участвовал в подготовке программы «500 дней».

В августе сообщалось, что Евгений Ясин был госпитализирован в тяжелом состоянии. Telegram-канал Mash утверждал, что у экc-министра экономики России и первого наставника Эльвиры Набиуллинoй отек гoловного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.

Фото Евгения Ясина — в галерее NEWS.ru.