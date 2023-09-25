Утром 25 сентября скончался либеральный экономист, член СПЧ, экс-глава Министерства экономики РФ и почетный научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Ясин. Ему было 89 лет.

Ясин возглавлял Министерство экономики в 1994–1997 годах и стоял у истоков рыночных реформ в СССР, вместе с Григорием Явлинским участвовал в подготовке программы «500 дней».

В августе сообщалось, что Евгений Ясин был госпитализирован в тяжелом состоянии. Telegram-канал Mash утверждал, что у экc-министра экономики России и первого наставника Эльвиры Набиуллинoй отек гoловного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.

Фото Евгения Ясина — в галерее NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин, 2012 год

Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа)

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

Руководитель администрации президента РФ Анатолий Чубайс (слева) и министр экономики РФ Евгений Ясин (справа)

Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин (справа) и министр РФ Евгений Ясин, 1997 год

Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Стэнли Фишер, вице-президент Citigroup, Евгений Ясин, профессор Высшей школы экономики, 2005 год

Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Министр финансов РФ Алексей Кудрин и президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин, 2007 год

Экономист Евгений Ясин с семьей

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Экономист Евгений Ясин с семьей

Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Экономист Евгений Ясин и правозащитница Людмила Алексеева, 2016 год

Президент России Владимир Путин во время заседания Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время заседания Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека