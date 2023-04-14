«Украины не существует»: выживет ли страна без денег Запада Экономисты оценили, как долго страна сможет продержаться без иностранных вливаний

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Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, и это не может продолжаться бесконечно, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фактически украинская экономика, рухнувшая в прошлом году почти на 30%, держится исключительно за счет западных вливаний. При этом резервы Украины находятся на рекордных значениях последних лет. Однако опрошенные NEWS.ru экономисты считают, что в случае отказа в финансировании со стороны США и ЕС никакие резервы Киеву не помогут.

Почему Орбан считает, что Украины не существует

По мнению премьер-министра Виктора Орбана, так как Украина в большой степени зависит от помощи других стран, ее вряд ли можно считать финансово жизнеспособной. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», — пояснил Орбан.

Вопрос заключается в том, содержит ли Запад Украину, считает политик. По его мнению, «в тот момент, когда Америка и Европа ответят „нет“ на этот вопрос, война окончится». Орбан сказал, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, обеспечивая выплату украинских пенсий, содержание госучреждений, здравоохранение, образование. И очевидно, что «это не может продолжаться бесконечно», заключил венгерский лидер.

Фото: IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/Global Look Press Виктор Орбан

Сколько Запад тратит на Украину

В 2022 году страны G7 направили Украине $32,7 млрд бюджетной помощи. Еще $6,7 млрд Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейского инвестиционного банка (EIB),

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, с февраля 2022 года в бюджет Украины поступило более $40 млрд от международных партнеров, в том числе $8 млрд, которые были переданы с начала 2023 года. Эти средства должны восполнить дефицит украинского бюджета, который составляет порядка $40 млрд.

Помимо этого, Международный валютный фонд (МВФ) согласовал кредитную программу для помощи Украине на $15,6 млрд на четыре года. Еще ЕК обещала Киеву помощь на €18 млрд в форме «очень льготных кредитов».

В целом Украине ежемесячно требуется от иностранных партнеров $3 млрд, подсчитал Минфин страны. Причем ранее назывались более крупные суммы. Так, в конце 2022 года Украина оценивала необходимую ей помощь до $5 млрд в месяц, а ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его стране ежемесячно требуется $7 млрд, чтобы продолжать соцвыплаты и платить зарплаты.

Как упала экономика Украины в 2022 году

При всей поддержке Запада и иностранных вливаниях экономика Украины чувствует себя не лучшим образом. По данным Государственной службы статистики, ВВП страны в прошлом году упал на 29,1%. Валовые инвестиции (ВНОК) рухнули на 34%, экспорт провалился на 42,4%, импорт сократился на 18,5%.

Сократилось и конечное потребление на 16,9% (в том числе и домохозяйства — «минус» 26,7%, госуправление — «плюс» 18%).

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Поможет ли Украине «золотой запас»

При этом власти Украины рапортуют о небывалых золотовалютных резервах в стране, которые на сегодняшний день превышают $30 млрд. И это, как заявил, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, максимальный показатель за последние 10 лет. По его словам, этого запаса хватит, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за пять месяцев.

Экономист Михаил Беляев объяснил в беседе с NEWS.ru, что золотовалютные резервы Киева остаются нетронутыми, так как участие в боевых действиях обеспечивается из кредитных ресурсов западных стран. Но рано или поздно Украине придется платить по счетам.

По мнению заведующего лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрея Колганова, те $30 млрд золотовалютных резервов, о которых заявляет Киев, Украине уже не принадлежат.

«Долгов они набрали гораздо больше, и за это надо будет расплачиваться, и золотовалютных резервов не хватит, потому что размеры поставок на Украину вооружений и снаряжения уже превышают сотни миллиардов долларов. Все это дается не бесплатно», — пояснил эксперт.

Сам по себе объем золотовалютных резервов не является абсолютным показателем экономического здоровья страны, а лишь говорит о масштабном притоке валюты на рынок, объясняет кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов. Этот приток может быть обеспечен не рыночными факторами, а политическими, что мы и наблюдаем в настоящий момент, уточняет он.

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Сможет ли Украина обойтись без денег Запада

По мнению Андрея Колганова, без поддержки Запада экономике Украины придется очень нелегко. Тот факт, что сами власти заявляют о необходимости ежемесячного вливания нескольких миллиардов долларов, говорит о том, что с доходами у них дело обстоит «не так хорошо».

«Думаю, что без финансовой западной помощи там действительно было бы все очень туго, так как размеры этой помощи сопоставимы с размерами украинского бюджета», — рассуждает Колганов.

Если финансовые вливания прекратятся, Украина может продержаться на «голодном пайке» до полугода, а «дальше у них начнутся такие внутренние проблемы, что вся система пойдет в разнос», полагает экономист. Однако данный сценарий он считает пока маловероятным.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин напоминает, что источником покрытия дефицита бюджета (около $40 млрд. — NEWS.ru) являются как раз внешние заимствования. Причем объем этих заимствований с каждым годом только растет.

В 2021 году за счет внешних источников было профинансировано 7% бюджетных расходов, в 2022 году — уже 35%, а в 2023 году этот показатель вырос до 58%. Это говорит о том, что Украина утрачивает возможность самостоятельно покрывать свои текущие расходы и впадает в полную экономическую зависимость от стран-спонсоров, заключает экономист.