https://static.news.ru/photo/1bdd7e8a-41b7-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Goddard Space Flight Center Follow/flickr.com

Украинский «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») заказал у российской компании «Альфа-металл» алюминий. Как сообщает портал «Украина.ру», сумма контракта составляет 110 млн рублей.

Соглашение подписано 15 января. Согласно договорённостям сторон, общий вес заказа — около 88,7 тонны алюминиевого проката. Закупки алюминия у российской стороны происходят уже с 2017 года. Всего предприятия заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 млн рублей.

Назначение этой закупки в отчёте не раскрывается, однако в описании прошлого договора говорилось, что металл требуется для изготовления конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Олег Гладковский заявил, что Украина закупает запчасти для танков у России.