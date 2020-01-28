Украинский «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») заказал у российской компании «Альфа-металл» алюминий. Как
Соглашение подписано 15 января. Согласно договорённостям сторон, общий вес заказа — около 88,7 тонны алюминиевого проката. Закупки алюминия у российской стороны происходят уже с 2017 года. Всего предприятия заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 млн рублей.
Назначение этой закупки в отчёте не раскрывается, однако в описании прошлого договора говорилось, что металл требуется для изготовления конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares.
Ранее, как писал NEWS.ru, экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Олег Гладковский заявил, что Украина закупает запчасти для танков у России.
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