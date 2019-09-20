https://static.news.ru/photo/0e648a30-dbd4-11e9-9a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАК «Нафтогаз» рассчитала тарифы на транзит российского газа в ЕС через ГТС Украины в зависимости от объёма бронирования мощности на ближайшие пять лет.

С 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56.

Кроме того, украинская компания передала представителям России дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС, передаёт « Интерфакс ».

Ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал власти Украины продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию страны. Причиной невозможности переговоров он назвал требование Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража, писал News.ru.