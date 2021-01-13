Украинский газ почти на 100 млрд рублей оказался в залоге в РФ

https://static.news.ru/photo/746c9c16-557f-11eb-8d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Активы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, включая природный газ, расчётная стоимость которого достигает почти 100 млрд рублей, находятся в залоге у некоммерческой организации в РФ. По предварительным данным, собственность заявлена в качестве обеспечения кредита, выданного одному из холдингов Фирташа. Согласно пунктам договора, фонд в РФ получил ценные бумаги кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых предприятий в Европе и Незалежной.

Кроме акций, в залоге оказался природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчётности оценили примерно в 98 млрд рублей, передаёт РБК со ссылкой на документы «Фонда промышленных активов». Госкорпорация ВЭБ.РФ создала данную организацию в 2016 году в целях реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.

В конце 2020 года Минюст США заявил о планах конфисковать ещё один объект, якобы связанный с ещё одним украинским предпринимателем — Игорем Коломойским и его партнёром Геннадием Боголюбовым. В министерстве предполагают, что в недвижимость вложены средства, выведенные из крупнейшего на Украине Приватбанка.

Как писал NEWS.ru, в августе Коломойский заявил, что не похищал деньги из Приватбанка и не отмывал их в США. По его словам, инвестированные в этой стране деньги он получил полностью законным путём. По версии прокуратуры США, Коломойский и его бывший акционер Геннадий Боголюбов получали фиктивные займы и кредитные линии в Приватбанке с 2008-го по 2016 год.