Украинский «Энергоатом» подаст иск в арбитраж против РФ по активам в Крыму

https://static.news.ru/photo/91ad3db0-412c-11eb-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: atom.gov.ua

Украинское госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (ГП «НАЭК «Энергоатом») готовится подать против России иск в международный суд, чтобы получить компенсацию за активы в Крыму.

Для этого компания 17 декабря заключила договор с международной юридической фирмой Shearman & Sterling. По данным пресс-службы «Энергоатома», эта фирма уже принимала участие в похожих делах в отношении РФ и обладает опытом в решении сложных инвестиционных арбитражных споров с соседним государством.

В компании не уточнили, когда планируется подать иск и в какой именно суд.

Украинские СМИ сообщали о подготовке такого иска, при этом утверждая, что он будет подан в Международный суд ООН в Гааге. Предметом спора, согласно их данным, будет Донузлавская ветряная электростанция, которая находится в Сакском районе Крыма.

Ранее NEWS.ru писал, что международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению дело о Крыме и самопровозглашённых республиках на Украине. Сначала первые лица украинского государства с ликованием приняли эту новость, отмечая, что «справедливость скоро восторжествует», а «российские преступники предстанут перед судом». Однако эйфория длилась недолго.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».