Украинский «Энергоатом» подаст иск в арбитраж против РФ по активам в Крыму

Украинское госпредприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (ГП «НАЭК «Энергоатом») готовится подать против России иск в международный суд, чтобы получить компенсацию за активы в Крыму.
Для этого компания 17 декабря заключила договор с международной юридической фирмой Shearman & Sterling. По
В компании не уточнили, когда планируется подать иск и в какой именно суд.
Украинские СМИ сообщали о подготовке такого иска, при этом утверждая, что он будет подан в Международный суд ООН в Гааге. Предметом спора, согласно их данным, будет Донузлавская ветряная электростанция, которая находится в Сакском районе Крыма.
Ранее NEWS.ru писал, что международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению дело о Крыме и самопровозглашённых республиках на Украине. Сначала первые лица украинского государства с ликованием приняли эту новость, отмечая, что «справедливость скоро восторжествует», а «российские преступники предстанут перед судом». Однако эйфория длилась недолго.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».