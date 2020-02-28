https://static.news.ru/photo/220a6ea2-5a59-11ea-9751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская компания «Газпром» может зарегистрировать дочерние организации на Украине и таким образом фактически уничтожить «Нафтогаз».

Об этом заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт издание argumenti.ru. Он подчеркнул, что «Газпром» имеет право выйти на рынок соседней страны как самостоятельный игрок и продавать топливо непосредственно местным потребителям по более привлекательной цене.

Эксперт также отметил, что киевские власти не смогут просто перекрыть поставки газа от российской компании и её «дочек», поскольку мировым сообществом это будет расценено как нарушение принципа свободной торговли.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал контракт компании с «Газпромом» победой Украины. По его словам, Киев выиграл от соглашения по газовому транзиту намного больше Москвы.