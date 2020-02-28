Российская компания «Газпром» может зарегистрировать дочерние организации на Украине и таким образом фактически уничтожить «Нафтогаз».
Об этом заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский,
Эксперт также отметил, что киевские власти не смогут просто перекрыть поставки газа от российской компании и её «дочек», поскольку мировым сообществом это будет расценено как нарушение принципа свободной торговли.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал контракт компании с «Газпромом» победой Украины. По его словам, Киев выиграл от соглашения по газовому транзиту намного больше Москвы.
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