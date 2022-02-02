Украинский экономист призвал страну заключить прямой контракт с «Газпромом»

Украине необходимо заключить прямой контракт с «Газпромом» на поставки газа, так как высокие цены на голубое топливо сильно вредят её экономике. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы» приведёт к остановке промышленности из-за высокой конечной цены на газ.

Марунич сослался на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объёмы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) за кубометр для нужд населения, что ставит под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев. По его словам, в ближайшее время цена кубометра газа для потребителей увеличится по крайней мере до 40 гривен (107,43 рубля), что отрицательно скажется на ситуации.

Это всё удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам. Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с «Газпромом», как та же Венгрия, — заявил Марунич.

Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это направление, ранее работавшее только в сторону Венгрии с Украины, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления также позволяет организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.