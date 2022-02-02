Украинский экономист призвал страну заключить прямой контракт с «Газпромом»Экономист призвал Украину заключить контракт с «Газпромом» и не переплачивать за газ
Украине необходимо заключить прямой контракт с «Газпромом» на поставки газа, так как высокие цены на голубое топливо сильно вредят её экономике. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы» приведёт к остановке промышленности из-за высокой конечной цены на газ.
Марунич
Это всё удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам. Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с «Газпромом», как та же Венгрия, — заявил Марунич.
Ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. По его словам, это направление, ранее работавшее только в сторону Венгрии с Украины, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления также позволяет организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.