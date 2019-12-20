https://static.news.ru/photo/22c479fa-2403-11ea-a5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Несколько компаний из Украины заключили прямые контракты с российским «Газпромом» на поставку газа с начала 2020 года.

Об этом журналистам «Интерфакс-Украина» рассказал источник на рынке. При этом информатор не стал говорить об объёмах транспортировки топлива. Также от отказался уточнить названия договорившихся с российской стороной компаний.

Украина отказалась от импорта газа из РФ в ноябре 2015 года. С тех пор топливо закупается только на западной границе страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.