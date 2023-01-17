Названы причины подорожания борща на Украине Эксперты BRDO: борщ на Украине подорожал из-за повышения стоимости мяса, сметаны и моркови

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Эксперты независимого экспертно-аналитического центра BRDO подсчитали, что за 11 месяцев борщ на Украине подорожал более чем на 21,22%. По их мнению, причиной стало повышение стоимости мяса почти на 64% из-за роста цен на корм.

Ощутимое удорожание мясных продуктов обуславливается стоимостью кормов, уменьшением поголовья, а также проблемами в энергетическом секторе. Они, в частности, влияют на способность производителей хранить как сырье, так и готовую продукцию, — считают аналитики BRDO.

Сейчас стоимость порции борща на четверых составит 99,2 гривны, в то время как 24 февраля 2022 года цена равнялась 81,84 гривны. Сильнее всего из ингредиентов подорожали мясо, сметана и морковь.

Зато уменьшилась цена других овощей — картофеля, капусты и свеклы, — отмечается в сообщении.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что рост цен на овощи, в частности на огурцы и томаты, объясняется сезонным фактором — вместе с увеличением производственных издержек производителей эти овощи ежегодно дорожают до февраля-марта, после чего цены начинают снижаться.

Министерство сельского хозяйства России может вновь обязать производителей сахара зафиксировать цены на их продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Оксаны Лут. По ее словам, эти меры потребуются, если за I квартал 2023 года оптовая стоимость сахара превысит значение в 50–53 рубля за килограмм.