Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы «Нафтогаза»

https://static.news.ru/photo/f32407b2-29be-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Осложнением переговоров по предоставлению международной финансовой помощи в размере $5,5 млрд грозит Украине увольнение главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Андрей Коболев занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года и был снят с должности по решению украинского правительства. Причиной увольнения Коболева назвали убытки компании в размере 19 млрд гривен ($684 млн) за 2020 год. С 29 апреля главой компании является Юрий Витренко.

Как пишет Bloomberg, неожиданная рокировка может расстроить западных спонсоров, включая и Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и ранее уже были потрясены тем, что администрацию Владимира Зеленского за два года покинули многие реформисты.

Агентство отмечает, что Андрей Коболев являлся «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла стране сократить бюджетный дефицит. При этом в стране его критиковали в связи с увеличением тарифов на отопление.

Сам Коболев рассказывал, что о собственном увольнении узнал из выпусков новостей. В «Нафтогазе» снятие руководителя с должности назвали юридической манипуляцией, показывающей возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

Новая программа поддержки Украины была одобрена советом управляющих МВФ в июне 2020 года. Она рассчитана на полтора года, объём выплат составит $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 млрд страна уже получила.

Ранее украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу. По его словам, объёмы прокачки голубого топлива через Украину сократятся до минимума после запуска всех российских транзитных газопроводов.