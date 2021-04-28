Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы «Нафтогаза»

Осложнением переговоров по предоставлению международной финансовой помощи в размере $5,5 млрд грозит Украине увольнение главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Андрей Коболев занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года и был снят с должности по решению украинского правительства. Причиной увольнения Коболева назвали убытки компании в размере 19 млрд гривен ($684 млн) за 2020 год. С 29 апреля главой компании является Юрий Витренко.
Как пишет Bloomberg, неожиданная рокировка может
Агентство отмечает, что Андрей Коболев являлся «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла стране сократить бюджетный дефицит. При этом в стране его критиковали в связи с увеличением тарифов на отопление.
Сам Коболев рассказывал, что о собственном увольнении узнал из выпусков новостей. В «Нафтогазе» снятие руководителя с должности назвали юридической манипуляцией, показывающей возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.
Новая программа поддержки Украины была одобрена советом управляющих МВФ в июне 2020 года. Она рассчитана на полтора года, объём выплат составит $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 млрд страна уже получила.
Ранее украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу. По его словам, объёмы прокачки голубого топлива через Украину сократятся до минимума после запуска всех российских транзитных газопроводов.