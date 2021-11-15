Украине предрекли энергетическую катастрофу

Отказ от российского угля угрожает Украине энергетической катастрофой, стране уже необходимо искать ресурсы и договариваться с Москвой, заявил кандидат технических наук Александр Власов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Он считает, что на Украине высока вероятность веерных отключений электроэнергии.

Такого энергетического кризиса, который сейчас переживает Украина, не было уже очень давно. Практически каждый год киевские власти заявляли о том, что ситуация с газом в стране непростая, и могут быть введены какие-то ограничения, однако этого не происходило. Несмотря на то что ещё в сентябре в Киеве заявляли о достаточных запасах голубого топлива в подземных хранилищах на целую зиму, уже сегодня сохраняется высокая вероятность масштабных веерных отключений, — сказал Власов.

Он добавил, что европейские страны Украине помогать не будут из-за того, что у них самих энергетический кризис. А без угля, по словам Власова, не только возникнут проблемы с отоплением, но и могут прекратить работу некоторые предприятия.

Ранее на Украине перестали работать 90% мощностей государственных тепловых электростанций «Центрэнерго». По имеющимся данным, 60% из них простаивают именно из-за нехватки угля.