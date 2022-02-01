Украина заявила о начале физического экспорта газа из Венгрии

Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. По его словам, это направление, ранее работавшее только в сторону Венгрии с Украины, стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.

Благодаря проведённым техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях. <...> «Оператор ГТС Украины» упорно работает над обеспечением энергетической безопасности Украины, — написал Макогон.

По его словам, открытие этого направления также позволяет организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Ранее заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов заявил, что в случае возникновения дефицита газа в отопительный период Украина может закупать топливо в Словакии. Прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, по мнению замминистра, составит порядка 26 тысяч гривен (около $1 тысячи) за одну тысячу кубометров.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал тепловые компании искать альтернативу природному газу, в частности, использовать биотопливо. В качестве примера он привёл Волынскую область, где, по данным местных властей, больше половины бюджетных котлов работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах — гранулах, получаемых из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.