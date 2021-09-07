Украина захотела взять «Северный поток — 2» под свой контроль

На Украине заявили, что местная управляющая газотранспортной системой компания «как нельзя лучше подходит» на роль независимого от «Газпрома» оператора для управления «Северным потоком — 2». Об этом пишет украинское издание «Сегодня».

Авторы публикации ссылаются на Газовую директиву Европейского союза, под действие которой подпадает российский трубопровод. В материале также отмечается, что Украине стоит развивать систему «хабов» на базе подземных газохранилищ.

Заявления о контроле над «Северным потоком — 2» уже не раз озвучивали руководители нефтяной отрасли страны. «Северный поток — 2» протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и начнёт работать через несколько дней. О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. При этом он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.