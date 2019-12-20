https://static.news.ru/photo/7cc9f78c-2402-11ea-a619-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Какими бы мощностями ни обладала Россия, всегда есть объём природного газа, который выгоднее поставлять в Европу через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва и Киев смогут вернуться к вопросу продления транзита через пять лет, когда закончится действие нынешних соглашений. По его словам, стороны «политически так договорились».

Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет, мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Таким образом, по его словам, возможность продления договора о транзите газа на более длительный срок сохраняется и будет зависеть от взаимной удовлетворённости сторон сотрудничеством друг с другом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.