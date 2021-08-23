Украина, США и Германия обсудили риски «Северного потока — 2»

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Главы министерств энергетики Украины, США и Германии обсудили возможные политические и экономические риски от запуска российского проекта «Северный поток — 2». Слова главы Минэнерго Украины Германа Галущенко приводит ТАСС.

Отмечается, что в рамках деловой встречи представители трёх стран обсудили вопросы, связанные с энергетическим реформированием энергетического сектора Украины. Стороны также провели разговор касательно сохранения транзита российского газа через территорию соседней страны после 2024 года.

Отдельной повесткой стало обсуждение деталей Третьего энергетического пакета, а также устранение якобы монополии «Газпрома» на европейском рынке. Важной темой переговоров стала и синхронизация энергосистем Украины и стран Европейского союза.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила на деловой встрече с президентом России Владимиром Путиным о недопустимости использования «Северного потока — 2» в качестве энергетического оружия. Она также добавила, что газопровод не является исключительно «российско-германским проектом», а затрагивает интересы большинства стран ЕС.