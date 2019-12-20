https://static.news.ru/photo/3fa02b48-23e8-11ea-8060-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

Российской-украинский протокол о транзите газа предусматривает снятие ареста с собственности «Газпрома». При этом тариф на транспортировку топлива через территорию Украинки должен соответствовать соответствующим показателям для Европы.

Также «Нафтогаз» отказывается от дальнейших исков по контракту от 2009 года. Документ опубликован на Едином веб-портале органов исполнительной власти страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.