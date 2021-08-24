Украина резко нарастила закупки угля в России

В первом полугодии 2021 года Украина нарастила импорт российского угля на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также на фоне жаркой погоды и высоких цен на газ в Европе страна увеличила закупки энергетического угля за рубежом на 17% относительно первого полугодия 2020 года, до 10,1 миллиона тонн. Об этом пишут «Ведомости».

Российские поставщики заработал и на росте продаж на Украину $587,8 млн, что несколько больше, чем годом ранее ($567,8 млн), хотя цены в Европе находятся на максимальной отметке за 13 лет. Россия остаётся крупнейшим поставщиком угля на Украину — её доля достигла 66,3%. Поставки из Казахстана выросли более чем в три раза, до 1,49 млн тонн, поставки из Польши составили более чем 300 тыс. тонн. Поставки из США упали на 27,6%, до 1,36 млн тонн.

По словам экспертов, российские компании могли предоставить партнёрам на Украине скидки, чтобы не терять рынок. Рост поставок они объясняют зависимостью Украины от российского угля, подготовкой к отопительному сезону, а также сильным ростом цен на газ. По их словам, рост закупок российского угля на Украине продолжится до конца года, так как заменять импорт из РФ поставками из других государств Украине невыгодно.

Ранее сообщалось, что стоимость угля из России в Европе подскочила в два раза — с $74 до $137 за тонну. Эксперты называют причиной этого рост цен на газ, альтернативой которому считается уголь. А снижение объёмов экспорта со стороны других стран — поставщиков угля приводит к сокращению предложения на рынке. По прогнозам, в ближайшее время уголь будет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где для этого есть технические возможности.