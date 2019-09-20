https://static.news.ru/photo/c0b18086-dba6-11e9-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что руководство страны и ведомства рассматривает возможность импорта определённого объёма газа из России.

По его словам, после окончания трехсторонних консультаций Украина — Россия — ЕС было решено изучить возможность предоставления доступа иностранному партнёру к украинской газотранспортной системе. Точные объемы поставок и другие подробности возможного договора пока не известны. Однако он подчеркнул, что к началу отопительного сезона в поземных хранилищах будет накоплен 21 миллиард кубометров газа, передаёт « Политэксперт ».

Ранее News.ru писал о том, что РФ готова продлить контракт на транзит газа через Украину на любой срок, необходимый Киеву для имплементации законодательства ЕС в украинское. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, с точки зрения принятия законов и нормативных актов, необходимых для такой имплементации, существуют определённые риски.