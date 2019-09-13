https://static.news.ru/photo/96d711a2-d56d-11e9-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Riccardo Pareggiani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минэкономразвития РФ сообщает, что Киев проиграл Москве в ВТО в споре по энергокорректировкам. Министерство рассчитывает, что после этого Украина оперативно устранит нарушения международных обязательств.

12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России, — говорится на сайте министерства .

Москва оспаривала методику энергокорректировок, применяющуюся для расчёта себестоимости продукции РФ, при которой используются цены на рынках третьих стран вместо цен на энергоносители на российском рынке.

В Минэкономразвития считают, что применение методики энергокорректировок, а также «включение в охват пересмотра производителя, который был признан недемпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам» ВТО.

В результате Украине «было предписано устранить нарушения», но Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию. По итогам рассмотрения последней выводы остались без изменений.

Таким образом, апелляционный орган ВТО подтвердит позицию РФ, «фактически закрепив за ней победу».

Как писал News.ru, в июле 2018 года арбитраж ВТО удовлетворил требования Москвы по иску к Киеву. Россия обвиняла Украину в нарушении антидемпингового соглашения организации после резкого повышения ввозных пошлин для российских производителей нитрата аммония.