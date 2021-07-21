Украина продолжит работу против «Северного потока — 2»

Украинская сторона продолжит работу по противодействию проекта «Северного потока — 2», заявил «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом передаёт ТАСС.

Украина получает сигналы на различных уровнях по этому вопросу, и также на различных уровнях продолжается работа для того, чтобы не допустить реализацию российского газопровода в том виде, на который рассчитывают в России, — отметил советник

Кроме того политик заявил, что это история не только об Украине, но и о европейском регионе в целом. Тут заключены темы политики, дипломатии, а также юриспруденции. А сложившуюся ситуацию по российскому газопроводу можно будет прояснить лишь при следующем визите президента Украины в США, который должен состояться в августе.

Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала Киев воздержаться от высказывания своей позиции во время переговоров Вашингтона и Берлина по газопроводу «Северный поток — 2».