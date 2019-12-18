https://static.news.ru/photo/fc8bcae4-21a1-11ea-ad03-fa163e074e61_660.jpg Фото: transgaz.ro

«Оператор ГТС Украины» и румынская энергетическая компания Transgaz подписали соглашение о поставках газа Киеву в реверсном режиме. Договор также предусматривает дальнейшую передачу сырья в Молдавию.

Об этом сообщает ТАСС . Представители украинской компании уточнили, что соглашение разблокирует трансбалканский газовый коридор. Ранее возможность реверса энергоресурса из Румынии на Украину была заблокирована контрактом между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» от 2009 года.

По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам, — отметили в украинской компании.

Как передавал NEWS.ru, 19 декабря в Берлине должны пройти консультации по газу на министерском уровне между Россией, Украиной и ЕС. Стороны обсудят сроки, тарифы и объёмы долгосрочного транзита топлива через Украину после 2019 года.