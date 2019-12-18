«Оператор ГТС Украины» и румынская энергетическая компания Transgaz подписали соглашение о поставках газа Киеву в реверсном режиме. Договор также предусматривает дальнейшую передачу сырья в Молдавию.
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По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам, — отметили в украинской компании.
Как передавал NEWS.ru, 19 декабря в Берлине должны пройти консультации по газу на министерском уровне между Россией, Украиной и ЕС. Стороны обсудят сроки, тарифы и объёмы долгосрочного транзита топлива через Украину после 2019 года.
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