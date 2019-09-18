План создания независимого оператора газотранспортной системы через отделение его от компании «Нафтогаз Украины» был одобрен правительством страны. Об этом 18 сентября на своей официальной странице в социальных сетях сообщил премьер-министр государства Алексей Гончарук.
Новая модель отделения оператора ГТС была представлена Украиной 9 сентября в Брюсселе для рассмотрения Европейской комиссией. Тогда было подчёркнуто, что независимый оператор в ближайшее время будет создан в полном соответствии с европейскими требованиями.
Данный процесс — одно из условий ЕС к Украине. Создание независимого оператора рассматривается в качестве предпосылки для заключения нового транзитного контракта, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru передавал мнение аналитиков о том, что транзит российского газа через Украину будет продолжен, так как Киеву это выгодно. Соглашение на поставку сжиженного природного газа это только доказывает, считают эксперты.