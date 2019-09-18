https://static.news.ru/photo/a3d3cb36-da07-11e9-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

План создания независимого оператора газотранспортной системы через отделение его от компании «Нафтогаз Украины» был одобрен правительством страны. Об этом 18 сентября на своей официальной странице в социальных сетях сообщил премьер-министр государства Алексей Гончарук.

Ukraine's Cabinet of Ministers approved unbundling plan for NJSC “Naftogaz”. pic.twitter.com/wGdQlfgXOU — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 18 сентября 2019 г.

Новая модель отделения оператора ГТС была представлена Украиной 9 сентября в Брюсселе для рассмотрения Европейской комиссией. Тогда было подчёркнуто, что независимый оператор в ближайшее время будет создан в полном соответствии с европейскими требованиями.

Данный процесс — одно из условий ЕС к Украине. Создание независимого оператора рассматривается в качестве предпосылки для заключения нового транзитного контракта, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru передавал мнение аналитиков о том, что транзит российского газа через Украину будет продолжен, так как Киеву это выгодно. Соглашение на поставку сжиженного природного газа это только доказывает, считают эксперты.