Украина обвинила «Газпром» в энергетическом шантаже
Сергей Князев
Сергей Князев
15:51, 24 сентября 2021
Премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: facebook.com/dshmyhal
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На Украине назвали нынешнюю ситуацию с ценами на газ в Европе результатом шантажа и энергетической войны, которую ведёт «Газпром». Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Причиной таких действий глава украинского кабмина назвал стремление как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», чтобы с его помощью остановить транзит газа через Украину, передаёт РИА Новости.
Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС, — сказал Шмыгаль.
Ранее в Минэкономики Германии признались, что Россия продолжает поставлять газ в страну по контракту на фоне роста цен на топливо в Европе. В ведомстве связали повышение спроса на газ с такими факторами, как пожары в Сибири и развитие мировой конъюнктуры. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер подтвердила, что «Газпром» выполняет обязательства по контракту с Германией о поставке газа.