Украина обвинила «Газпром» в энергетическом шантаже

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Минимальная пенсия в России должна быть 30 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова. Она подчеркнула, что и на эту сумму надо «умудриться оплатить всю „коммуналку“, лекарства и питаться по-человечески — не самыми дешёвыми продуктами».

Хотя бы 30 тысяч рублей, это минимум. Но я не беру Москву и Подмосковье, однозначно, Ленинградскую область и мегаполисы — Красноярск, Владивосток, Камчатку. Там цены намного выше. А так считаю,...