Украина нашла «очень странной» реакцию Венгрии на скандал с газом

Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». Об этом в материале для «Главреда» заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол.

Ранее Киев подверг Будапешт критике в связи с новым контрактом с «Газпромом». В МИД Украины сообщили о «разочаровании подобным решением». Там отметили, что новый контракт наносит ущерб отношениям двух стран.

В ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «никто не имеет права вмешиваться» в решение государства в отрасли энергетики.

Реакция Венгрии наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в её внутренние дела, которыми являются её определенные коммерческие обязательства, — написал Чорновол.

Он подчеркнул, что коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две.

По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться.

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» сроком на 15 лет. Страна будет ежегодно получать 4,5 млрд кубометров газа. Поставляться он будет через Австрию и Сербию.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что «Газпром» будет поставлять газ в Венгрию по «Южному потоку» в обход Украины исключительно из «прагматических целей». Политика тут совершенно ни при чём.