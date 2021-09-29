Украина нашла «очень странной» реакцию Венгрии на скандал с газом
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:55, 30 сентября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». Об этом в материале для «Главреда» заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол.
Ранее Киев подверг Будапешт критике в связи с новым контрактом с «Газпромом». В МИД Украины сообщили о «разочаровании подобным решением». Там отметили, что новый контракт наносит ущерб отношениям двух стран.
В ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «никто не имеет права вмешиваться» в решение государства в отрасли энергетики.
Реакция Венгрии наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в её внутренние дела, которыми являются её определенные коммерческие обязательства, — написал Чорновол.
Он подчеркнул, что коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две.
По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться.
Венгрия заключила контракт с «Газпромом» сроком на 15 лет. Страна будет ежегодно получать 4,5 млрд кубометров газа. Поставляться он будет через Австрию и Сербию.
Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что «Газпром» будет поставлять газ в Венгрию по «Южному потоку» в обход Украины исключительно из «прагматических целей». Политика тут совершенно ни при чём.